Docente tutor, la strategia che distrae dal compenso irrisorio

Docente tutor, non sta andando bene. La strategia della controparte di nascondere il vero problema: il compenso irrisorio!

Docente tutor, la strategia di spostare l’attenzione dal vero problema

Docente tutor. La scuola non sembra entusiasta della proposta del Ministro G. Valditara. Il motivo è semplice: il compenso orario netto è inadeguato (7,34 €). I prof non sono disposti ad assumere questo incarico per una manciata di €.

Occorre dire che ancora mancano pochi giorni alla scadenza per la presentazione delle candidature (31 maggio). Sicuramente però la strategia volta a spostare l’attenzione dal suddetto problema, non riesce a nascondere il timore di un flop. M. Rusconi, esponente dell’ANP che sostiene senza se e senza ma la novità, dichiara che i docenti sono condizionati dal sindacato. Sicuramente non dalla Cisl-scuola. Ha dichiarato, infatti I. Barbacci:”Aspettiamo i numeri, gli esiti finali delle candidature a tutor e poi vediamo. Anche se ritengo che l’operazione tutor e orientatore andava costruita, proprio dal punto di vista comunicativo, in modo più approfondito e più organico.Temo che se i numeri non dovessero essere sufficienti, sarebbe dovuto a una cattiva informazione su una figura che tra l’atro già esiste nella scuola e che va in qualche modo formalizzata e riconosciuta dal punto di vista economico. E in questo senso sarebbe la prima volta che ci sono delle risorse economiche destinate a coprire una funzione, una figura.

La parte finale della dichiarazione ricalca quella di A. Giannelli. Annunciano un compenso, evitando il dettaglio della manciata di €, a fronte di nuovi e gravosi impegni .