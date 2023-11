Lettera della prof.ssa a “La Stampa”. La “faccia luminosa della luna” dei ragazzi

Lettera della prof.ssa a “La Stampa”. Un concentrato di idee dense. Si percepisce l’esperienza con ragazzi condizionata dalla qualità della relazione.

Lettera della prof.ssa a “La Stampa”.

Lettera della prof.ssa a “La Stampa”. Raro leggere resoconti dal fronte della scuola. Gli autori di questi report potrebbero anche non autodichiararsi come docenti.Il profilo emergerebbe naturalmente dalla loro prosa. Appassionata, gonfia di esperienza e libera da tecnicismi ed espressioni inutili, incomprensibili e distraenti. Soprattutto emerge la passione per i ragazzi, declinata nella centralità della pedagogia quotidiana.

In questo format concreto rientra la lettera di C. Baracco al quotidiano “La Stampa” (9 novembre). Nella sua ovvia sinteticità il titolo è esaustivo: “Io, prof con l’utilitaria, mi sento fortunata. Caro Gratteri: i giovani ci sanno stupire“. Risponde alla dichiarazione di Nicola Grattieri (procuratore di Napoli) ripresa dalla stampa. “Oggi i ragazzi vedono gli insegnanti come degli sfigati. Quando un insegnante arriva a scuola con l’utilitaria, agli occhi dei ragazzi è un fallito… Il loro modello è il cafone che arriva davanti al pub la sera col Suv vestito tutto luccicante. È il loro modello vincente perché non si è investito in istruzione”

Le idee interessanti della prof.ssa

Ovviamente N. Grattieri che non frequenta le aule scolastiche universitarie), affida la sua analisi molto al sentito dire, letto e residualmente alla sua esperienza di magistrato. Nella sua veste professionale, ovviamente entra in contatto con “the dark side of the moon” della generazione Z o Alpha. L’immagine è amplificata dai fatti di cronaca nera e dalle serie tv come Gomorra, Suburra…

La prof.ssa, ovviamente parte dalla sua esperienza (sempre parziale), proponendo un’altra realtà più luminosa e ottimistica. Non nega, ovviamente quella presentata da Nicola Grattieri, aggiungendo però che molto dipnde dalla relazione tra il docente e i ragazzi “Ma i giovani non sono tutti così: quando la scuola li accompagna ad apprezzare il sapere, i nostri studenti compiono scelte che ci stupiscono. Devono essere presi per mano, però: per questo il sistema scolastico ha un ruolo fondamentale”.

Interessante l’affondo al profilo aziendalistico e funzionale della scuola al mercato che riduce gli studenti a soggetti passivi, consumatori e la domanda di senso è rimossa. “Se la narrazione è studiare per poter guadagnare subito, allora non funziona. La scuola serve a crearsi un futuro a prescindere dagli stipendi. Serve a farci crescere come persone…”