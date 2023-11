“La democrazia dell’ignoranza”. Una foto della comunicazione post-moderna

“La democrazia dell’ignoranza” . Un interessante articolo d Concita De Gregorio (La Repubblica). La comunicazionwe post-moderna ha emarginato la riflessione, la prospettiva

“La democrazia dell’ignoranza”. Un articolo di Concita De Gregorio

“La democrazia dell’ignoranza“. Il quotidiano La Repubblica ha proposto una riflessione di Concita De Gregorio. Il contributo non rincorre la stretta attualità. Si sofferma, invece su un fenomeno sempre più diffuso e che condiziona il nostro essere sociali. Il riferimento è al format linguistico utilizzato. Questo deve essere veloce, coinvolgere le emozioni. Alzare il livello della comunicazione, utilizzando sviluppi linguistici complessi e ragionamenti che vanno oltre la superficie è sconsigliabile. L’effetto è la noia e quindi il cambio di canale con inevitabili ripercussioni sugli introiti pubblicitari. Siamo sempre più immersi in una democrazia binaria o della contrapposzione netta. Non esiste il grigio, ma solo il bianco e il nero. La sintesi è stata bandita. Esiste solo una tesi e una antitesi. Spesso entrambe sono supportate da discorsi ( non li definisco ragionamenti che richiede una certa profondità), parole al vento e dichiarazioni buone per tutte le stagioni.

Alcuni passaggi sono riportati dalla giornalista. Eccone uno significativo ” Il panel del dibattito prevede lo scontro, perché lo scontro fa ascolti (la gente da casa ama la rissa, rifugge il ragionamento, quando la cosa si fa lunga cambia canale. Questo te lo spiegano subito se lavori in tv: devi semplificare, velocizzare). Gli ascolti fanno pubblicità che vuol dire soldi, profitto per l’editore e stipendi per i lavoratori dunque il panel si “costruisce” come una specie di battaglia navale, si fanno le squadre: due di qua, due di là e vediamo se si prendono a botte. Speriamo che lo facciano“.