Luca Ricolfi scrive sulla crisi dei docenti. Perplessità sulla “scaletta”

Luca Ricolfi. Una sua sintetica riflessione sulla condizione dei docenti. Perplessità sulla scaletta

Luca Ricolfi, un quadretto sulla crisi dei docenti

Luca Ricolfi noto studioso pubblica un articolo (Il Messaggero/Il Mattino 7 giugno 2023), proponendo un impressionistico squarcio sulla triste condizione dei docenti. Positiva l’attenzione verso un contesto che è abituato a salire e scendere rapidamente dal palcoscenico mediatico. A conferma della reale importanza della scuola, che spesso rasenta lo zero!

Comunque Luca Ricolfi, raccogliendo l’invito del Ministro Valditara (autorevolezza degli insegnanti) chiama in causa tre soggetti: i docenti, gli studenti e i genitori. A giudizio di L. Ricolfi i primi sono responsabili della situazione per la presenza perché esprimono impreparazione rispetto a quelli di cinquant’anni fa. Scrive L. Ricolfi”E questo per elementari ragioni demografiche. I docenti sono un’élite intellettuale, ma se ne devi reclutare 1000 anziché 100 è inevitabile che il livello di preparazione e di talento dei reclutati sia significativamente più basso“.

Subito dopo salgono sul banco degli imputati gli studenti e i genitori (sindacalisti dei propri figli). I ragazzi “non sono stati allenati dai loro genitori a differire la gratificazione, né a obbedire agli adulti, né a rispettare il prossimo. Tendenzialmente, lo studente medio di mezzo secolo fa era “pre-lavorato” dalla famiglia, lo studente di oggi è semmai “dis-educato” dalla famiglia. Eppure dovrebbero saperlo, le famiglie, che insegnare l’autocontrollo, la disciplina e la costanza è cruciale per la crescita dei figli“.

La scaletta non convince

L’articolo non aggiunge nulla di nuovo a quello che gli addetti ai lavori (gli insegnanti) conoscono. I contenuti assumono, però una certa autorevolezza, perché espressi da uno studioso molto apprezzato.

Fatta questa breve premessa, non si comprende perché gli insegnanti sono proposti per primi nell’articolo. Sicuramente non è intenzione dello studioso, ma si ha la sensazione che i docenti sono parte del problema, quando cita la loro impreparazione come causa delle violenze. Il rispetto verso una persona deve essere perseguito, anche di fronte a un incapace. Questa correlazione è solo ipotetica, mentre è un dato di fatto il mancato rispetto dei ragazzi prodotto dall’evaporazione del padre (Lachan, Recalcati) e della fragilità educativa dei loro genitori. Personalmente avrei collocato i clienti (studenti, genitori) ai primi posti e poi a concludere (forse) i docenti. Occorre non dimenticarlo: gli insegnanti sono probabilmente l’ultima barriera espressa dai no ( P. Crepet) che i genitori hanno dimenticato, favorendo così una crescita narcisisitica e all’insegna dell’illimitatezza.