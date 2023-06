Docente accoltellata, la condizione e le riflessioni a palcoscenico spento

Docente accoltellata. Una triste vicenda. Dall’attenzionamento al palcoscenico spento. La condizione attuale e le riflessioni della prof.ssa.

Docente accoltellata. La triste vicenda

Docente accoltellata. Ne abbiamo parlato. Una triste vicenda dove la fanmiglia ancora non ha deciso di scusarsi con l’insegnante. Al momento lo ha fatto solo con la scuola. Strano modo di riconoscere la propria responsabilità di genitore, rivolgendosi all’istituzione e non al soggetto che ha subito la violenza. Imbarazzante la posizione del padre, che pare fosse informato da tempo della situazione.

Dopo qualche giorno, ovviamente la notizia è gradualmente scomparsa. Mediamente i fatti di cronaca non sono più interessanti dopo tre-cinque giorni. In alcuni casi l’eccessiva attenzione porta alla nausea e quindi al suo cestinamento. Ci sono delle eccezioni, ma la regola del tritacarne mediatico o del frullatore mediatico non ha mai cessato di funzionare. L’importante è esaltare la notizia dove l’estremizzazione, la paura sono evidenti. Il tutto per fare audience.

La condizione dell’insegnante a palcoscenico spento

Finchè i fari sono puntati sulla notizia e quindi sui protagonisti la commozione, la solidarietà e la vicinanza la fanno da padroni. Poi, però a palcoscenico spento emergono alcuni particolari che spiegano (forse) alcuni atteggiamenti (nel nostro caso i genitori del ragazzo) nello stesso tempo la razionalità prende il posto dell’emotività che solitamente si ferma alla superficie, senza approfondire.

La lunga lettera rilasciata dalla prof.ssa e pubblicata anche sulla sua pagina fb conferma quanto scritto.

Innanzitutto la prof.ssa esprime il proprio rammarico nei confronti dell’Avv. della controparte che purtroppo getta un’ombra di dubbio sulle convinzioni della famiglia. Si legge.” In primo luogo tengo a precisare che, nonostante sia uscita dall’ospedale il quarto giorno dopo l’intervento, il dolore al braccio è ancora intenso, ho diverse ferite da taglio sulla testa, inclusa una microfrattura cranica, e che i colpi inferti vicino al collo per puro caso non hanno intercettato l’aorta, altrimenti non sarei più qui. Sono ancora ben lontana dal poter riprendere una vita normale. Mi attende infatti una lunga e dolorosa fisioterapia, oltre che un percorso di supporto psicologico, senza considerare il danno permanente che potrebbe conseguire a quanto accaduto.Dispiace sentire minimizzare implicitamente dall’avvocato del ragazzo il dolore fisico che ancora provo, dispiace che si scelga di farlo in tv, così come, ribadisco, mi è dispiaciuto non ricevere le scuse della famiglia”.

Seguono poi delle considerazioni sulle difficili condizioni nelle quali opera la scuola screditata e che rimandano alla competizione, mercificazione, alla violenza…

Interessa a qualcuno questo scenario preoccupante per il nostro futuro? Non credo.