Ritorno al voto numerico. Un nuovo distrattore dai veri problemi della scuola

Ritorno al voto numerico. La proposta della sottosegretaria al Mim. Un altro distrattore per non parlare dei veri problemi della scuola

Ritorno al voto numerico. La proposta è della sottosegreteria al Mim P. Frassinetti. Cosi si legge sul sito dell’Ansa: “Ritornerà il voto numerico alle scuole elementari e sostituirà il giudizio, introdotto nella scorsa legislatura (“ha creato solo confusione nelle famiglie, complicando il lavoro dei docenti”): ad annunciarlo è la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti in una intervista all’ANSA ad un anno esatto dall’inizio del suo mandato.”

Un altro distrattore dai veri problemi della scuola

Questa la proposta finalizzata a rendere più comprensibile la valutazione da parte delle famiglie. Si torna indietro, rispetto al giudizio. Siamo di fronte alla legge del pendolo caratterizzata dall’oscillazione tra il giudizio e il voto numerico. A secondo del colore politico governativo o di legislatura si opta per uno dei due poli. L’augurio è che P. Frassinetti abbia ascoltato anche i docenti, i principali esperti della questione.

Fatta questa premessa l’impressione è che il tema del voto numerico risponda alla strategia di distrarre dai veri e complessi problemi della scuola.

Scrivevo alla fine del 2022; “Restano la dispersione scolastica implicita ed esplicita, dovuti a una didattica trasmissiva e poco coinvolgente naturalmente presente nelle classi pollaio. Stessa riflessione vale per gli allievi e gli studenti con Bes o AHDA. Rimane il malessere dei ragazzi, declinati nell’ansia da prestazione che spesso porta a soluzioni estreme (TPI, Schiacciati dal successo 3 dicembre 2021). Infine sempre più diffusa la loro fragilità (il piacere come principio regolatore e la scarsa gestione delle frustrazioni). Ovviamente non tutto dipende dall’organizzazione scolastica voluta dal duo Gelmini/Tremonti (classi pollaio). Indubbiamente però vivere la scuola in un contesto fortemente penalizzante per un’interazione costruttiva dalla quale passano le suddette situazioni, comporta svantaggi e quasi nessun vantaggio. Purtroppo i veri problemi della scuola richiedono significative risorse economiche“.

Ovviamente l’elenco rimanda ad altri problemi: la mancata installazione nazionale dei sistemi di ventilazione e ricambio d’aria, l’insicurezza degli edifici… Da qui il ripiego su aspetti marginali di più facile soluzione (voto numerico) perché a costo zero!