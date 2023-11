Bimbo otto anni e coltello. Lo punta contro la maestra. Considerazioni

Bimbo otto anni e coltello. Rimproverato lo punta contro la maestra. Naturale epilogo di di uno sfondo diseducativo

Bimbo di otto anni e coltello. La vicenda

Bimbo di otto anni e coltello. Pessima vicenda che conferma il progressivo abbassamento del limite d’età nell’adozione di comportamenti che dovrebbero preoccupare. E invece, il fatto non riesce a imporsi sulle pagine dei giornali. Eppure lo smottamento educativo dovrebbe preoccupare, perché riguarda il futuro. Questo però ormai è diventato insignificante, in quanto il presente ha colonizzato il nostro orizzonte. Ne deriva l’attenzionamento mediatico verso le emergenze, senza però preoccuparsi della prospettiva.

Fatta questa premessa, ecco la vicenda (Fonte Ansa:”L’insegnante lo rimprovera e un alunno di 8 anni afferra un coltello brandendolo. L’episodio, di cui riferisce il quotidiano Libertà, è avvenuto nella mensa di una scuola elementare di Piacenza, suscitando preoccupazione tra i genitori anche perché nella stessa classe si sarebbero verificati diversi altri casi di scolari con atteggiamenti sopra le righe e aggressivi”. Se confermata, sconcertante la dichiarazione del bambino di voler colpire la maestra.

La perdita di senso dell’educazione

La vicenda, come accennato prima, non stupisce. L’educazione e la formazione hanno senso solo se si ha davanti la prospettiva, che come una strada, obbliga a spostarsi, a camminare. Questo movimento però deve fare i conti con i limiti imposti dalle norme. In primis dall’obbligo di mantenere la direzione per la presenza dei suoi bordi interni ed esterni. Mancando il dopo costituito da opportunità, ma anche da regole, hit et nunc assume il carattere di paradigma. Questa condizione favorisce l’emergere di un approccio diseducativo determinato dall’istantanea, dal piacere e dall’impegno da parte dei genitori a spianare la strada del bambino/ragazzo da ogni difficoltà. E’ il trionfo dell’io illimitato che conduce all’illusione di piegare la realtà, annullare l’altro, percepito come impedimento alla propria affermazione, che in assenza del futuro ha davanti a sé il nulla. Questa è la cornice, lo sfondo per interpretare questa vicenda, simile ad altre, che purtroppo stanno divenendo sempre più ricorrenti tra i bambini e i ragazzi.