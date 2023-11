Sciopero 17.11.2023. Attenti alla trappola delle cifre istantanee

Sciopero 17.11.2023. Lo sciopero accompagnato dalle cifre. Attendiamo quelle più fredde per una riflessione

Sciopero 17.11.2023, cifre di adesione ovviamente discordanti

Sciopero 17.11.2023. La manifestazione è stata accompagnata dalle cifre. Ovviamente discordanti quelle riguardanti il dato generale e quello specifico del comparto scuola. I sindacati promotori parlano di un’adesione significativa, senza però indicare una percentuale certa. Riporta tecnicadellascuola.it: “nel Centro Italia” vi sono state “adesioni medie di oltre il 70% in alcune regioni. Alta l’adesione anche nei settori che oggi si sono fermati a livello nazionale, Pubblico impiego, Scuola, Università, Ricerca, Poste e Trasporti”.

Di contro quelle governative sono diverse. Molto diverse. “Qualcuno ha parlato di guerra dei dati, io ho i dati ufficiali alle ore 19, con quasi il 60 per cento degli istituti rilevati. Oggettivamente la percentuale è molto bassa, il 6,55 per cento”

Da qui si comprende la diversa reazione. Quella sindacale entusiasta, mentre il Ministro Valditara ha voluto rimarcare il flop dell’astensione aggiungendo che la percentuale di adesione è la più bassa dal 2014. Medesima valutazione è stata espressa dall’On. Gimmi Cangiano”A prescindere dal rispetto, dovuto e sacrosanto, a chi esercita il diritto allo sciopero, va fatta una riflessione seria e profonda sui dati di adesione che sono pervenuti rispetto a quello della giornata odierna. Per quanto riguarda il comparto scuola, l’affluenza è stata davvero molto bassa”

Le considerazioni a freddo solo dopo

Al momento siamo di fronte a delle istantanee sospette. Occorre attendere qualche giorno per avere la conferma di una delle due versioni. Diversamente, si rischia di sponsorizzare una fake news che si nutre di dati grezzi, di informazioni non supportate da evidenze. E così via. Certo le premesse evidenziate qualche giorno fa e tacciate da qualcuno come faziose (le conclusioni sono il frutto di dati) sembra dar ragione alla versione ministeriale. Comunque attendiamo qualche giorno per avere un dato maggiormente oggettivo e quindi più freddo.