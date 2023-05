Scuola estesa l’assicurazione. Ottima notizia, ma i parametri?

Scuola estesa l’assicurazione. L’annuncio del Ministro Valditara. L’aggiornamento era necessario. Ora però occorre capire i parametri.

Scuola estesa l’assicurazione. La dichiarazione del Ministro

Scuola estesa l’assicurazione. Il Ministro Valditara, ovvimente, amplifica l’aggiornamento con la seguente dichiarazione: “È una grande novità che va nella direzione in cui fin dall’inizio del mio mandato siamo impegnati, garantire sicurezza e serenità a studenti, famiglie e lavoratori della scuola“. La norma contenuta nel Dl lavoro supera i limiti imposti da un disposto risalente al 1965 (cinquantotto anni fa!) che copriva solo gli infortuni relativi ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro ((legge 1124/65 art. 4 comma 5). L’aggiornamento normativo dichiara il Ministro G. Valditara allinea il personale scolastico alla normativa valida per tutto il comparto pubblico (infortunio sul lavoro, in itinere e malattie professionali). Inoltre, prosegue il responsabile politico del Mim “vengono estese le tutele assicurative degli studenti, che ricomprenderanno tutte le attività previste nel Piano dell’offerta formativa“. In altri termini, la copertura riguarda le lezioni, le attività, i progetti, le uscite didattiche, le visite d’istruzione. Maggiore copertura per i PCTO. Resta però, il vincolo dei luoghi dove si svolge l’attività.

Ottima notizia, occorre però conoscere i parametri

L’aggiornamento normativo è un’ottima notizia. Da molto tempo quasi tutti gli Istituti scolastici avevano stipulato assicurazioni integrative per sopperire le mancate coperture. Sicuramente il provvedimento non risolve le cause che portano alla morte alcuni studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). La criticità maggiore però è all’interno del provvedimento- sperimentale che rimanda alle cifre stanziate: “dieci i milioni di euro a disposizione per il 2023 e 2 milioni di euro l’anno a partire dal 2024“. Ne deriva la domanda sui parametri assicurativi. Le scuole hanno esperienza della coperta Inail molto corta. Sarà così anche con il nuovo provvedimento? Il Ministro assicura che gli Istituti non saranno costretti ad attivare assicurazioni integrative. Il dubbio sarà risolto dopo aver letto i massimali.