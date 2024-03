Valutazione primo quadrimestre. Analisi della risposta dei genitori

Valutazione primo quadrimestre. La risposta dei genitori in un titolo. Le criticità rilevate. E non solo

Valutazione primo quadrimestre. Il sondaggio di skuola.net

Valutazione primo quadrimestre. Quale la reazione dei genitori di fronte a una pagella non soddifacente? La risposta molto parziale e poco rappresentativa (appena 2.500 studenti coinvolti) proviene da un sondaggio di skuola.net. Si legge:” Una brutta pagella non è più sinonimo di punizioni draconiane da parte dei genitori. Lo spauracchio di un tempo oggi è superato da un mix di protezione, fiducia nelle capacità dei propri ragazzi, dubbi sull’operato degli insegnanti. Per questo, solo una minoranza degli studenti – circa 1 su 3 – riceve una punizione per le insufficienze riportate a casa con la prima valutazione intermedia…Però ci sono anche quelli, non sono pochi, che cercano comunque un capro espiatorio e lo trovano nella scuola: circa 1 famiglia su 10 ha accusato, in parte se non in via esclusiva, il corpo docente di non aver supportato a dovere l’alunno. Un approccio che, in casi estremi, ha portato persino a un’escalation del conflitto genitori-docenti durante i colloqui intermedi: fisica, come riportano il 2% degli intervistati, o verbale, secondo il 4%.”

Un titolo non condiviso

Fin qui il resoconto. Qualche breve riflessione. Il titolo (“Pagelle scolastiche, 7 genitori su 10 non puniscono i figli per le insufficienze“) mette in risalto il nesso non attuato tra la valutazione negativa e la punizione. Non si comprende il motivo di questo taglio. Ogni relazione genitori/figli rimanda a un contesto educativo. Partiamo da quello più favorevole, dove si preferisce il dialogo, la riflessione. L’approccio non significa sminuire l’inciampo e l’esperienza del limite, veicolato del voto. Il guardarsi negli occhi ha un preciso significato: fare un cammino insieme per rimediare.

Si è consapevoli, però che lo scenario potrebbe significare indifferenza. Ci sembra, però uno scenario residuale. Se questo, invece idetificasse la situazione descritta dal titolo, allora assisteremmo a un fallimento educativo totale.

Lascia perplessi la seconda parte del titolo (1 su 10 se la prende con i professori). Ora, pur ammettendo un rapporto scuola/famiglia complicato confermato dai fatti di cronaca, il campione poco rappresentativo del sondaggio non “bollina” una situazione.