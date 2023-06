A.Giannelli a lavocedellascuolalive.it, proposte poco concrete

A.Giannelli a lavocedellascuolalive.it. Le soluzioni proposte (scuola d’estate e aumenti stipendi insegnanti…) risultano poco praticabili. E’ assente l’approccio E.Formero

A.Giannelli a lavocedellascuolalive.it. Incontro molto utile, domande precise, ritmo serrato. Grazie al taglio imposto da N.Gallo che non ha permesso all’interlocutore di dilungarsi molto sulle tematiche affrontate. Ha spezzato il suo ragionamento con continui interventi (metodo Floris).

Detto questo sono state affrontati temi molto concreti. Purtroppo le risposte di A. Giannelli finiscono su un binario morto, perché mancano di concretezza operativa.

Analizziamo i temi. Scuola aperta d’estate. La prospettiva indicata da A. Giannelli, encomiabile nella formulazione teorica, purtroppo richiede un investimento rilevante. Mi riferisco al personale (Giannelli non chiarisce la sua tipologia), al coinvolgimento di stutture e servizi esterni (cinema, teatro…). Queste se inserite nel progetto di un sistema formativo allargato, implicano una diversa organizzzione del personale interno che in alcuni casi occorre anche compensare per lo straordinario.

Anche sugli aumenti degli stipendi il ragionamento di A. Giannelli risulta poco concreto. Non fa riferimento al superamento della gabbia salariale imposta dal D.Lvo 29/93 formalmente abrogato dal D.lvo 165/01 (art. 70 lettera t), ma sostanzialmente ancora in vigore. La conferma proviene dal fatto che occorre trovare ogni volta (tornata contrattuale) con difficoltà risorse aggiuntive.

Concludendo, A. Giannelli non ha applicato il metodo Fornero. In una trasmissione televisiva la prof.ssa ha dichiarato che il criterio per valutare qualunque proposta è l’individuazione certa delle risorse occorrenti. Diversamente si rischia di rimanere invischiati nella chiacchiera.

Su un aspetto sono d’accordo con A. Giannelli: la scuola interessa poco la politica perché elettoralmente non porta voti, in quanto per vedere gli effetti di una qualunque riforma occorre attendere oltre la media di durata di una legislatura! E per un politico è troppo!