Bambino iperattivo e sospeso. Riammesso! Le notizie certe

A mio parere occorre attendere per fornire un buon servizio al lettore, cercando di definire il più possibile le diverse situazioni. L'impegno rimanda a maggiori informazioni che possono spiegare l'atteggiamento dei diversi protagonisti e nel caso fare riferimento a qualche passaggio della sentenza emessa dal Tar, dal Consiglio di Stato… Diversamente si rischia di ragionare sul nulla, esprimendo solo giudizi basati su una lettura veloce del contributo che portano a etichettare entro parametri non oggettivi le diverse posizioni.

Fatta questa premessa, la vicenda è nota.

Fatta questa premessa, la vicenda è nota. A Ladispoli (Roma) un bambino iperattivo di sei anni è stato sospeso da scuola per ventuno giorni. Immediata la reazione dei genitori che hanno ricorso al Tar che ha riammesso l’alunno. Inspiegabilmente la scuola rimane indifferente.

Passato qualche giorno abbiamo qualche maggiore informazione

Sentenza Tar. Il Tribunale integra la sua decisione invitando la scuola “a provvedere ad assegnare al minore un numero di ore di sostegno compatibile con la gravità dell’infermità da cui è affetto”

I genitori, Essi si ” lamentavano anche che la scuola «non ha ritenuto utile affiancare all’operatore Oepa l’insegnante di sostegno» indicazione che invece veniva espressamente richiesta dall’equipe che ha in cura il bimbo «per permettere la corretta integrazione del bambino alle attività didattiche al gruppo di classe»

Il Dirigente scolastico “Sono a disposizione della chiarezza e della verità. Per questo sono contento della presenza degli ispettori. Perché tutti noi siamo certi di avere fatto il meglio proprio per il bimbo», aveva sottolineato il preside Riccardo Agresti. Il preside precisa che non sapeva ancora del pronunciamento del tribunale e che «una volta letta la decisione del Tar ho dato disposizioni di non impedire l’accesso». «Se ho sentito i genitori? Alla riunione del Consiglio di classe non si sono presentati e, una volta contattati hanno affermato di essere in procinto di andare ad un funerale. Non hanno chiesto alcun rinvio. Ieri mattina sono arrivato a scuola alle 9 e ho visto padre e figlio in attesa“.

