Denatalità. Forse le classi pollaio scompariranno. Intanto…

Denatalità. L’inverno demografico le farà scomparire? Forse. Intanto, però…

Denatalità. i dati parlano chiaro

Denatalità. La prospettiva porta a un inverno demografico. I dati parlano chiaro. Ogni anno si perderanno 120.000 ca di studenti. “Fra dieci anni, dagli odieni 7,4 milioni di studenti (dato 2021) nell’anno scolastico 2033-34 si scenderà a poco più di 6 milioni… L’effetto dell’andamento demografico nei prossimi 10 anni si sentirà di più nelle classi superiori , dove si potrebbero perdere circa 500.000 studenti. Alle medie il calo sarà di quasi 300.000 alunni. Alla primaria di circa 400.000 scolari” (ItaliaOggi 16 maggio)

Il destino delle classi pollaio sembra segnato

Con questi numeri il destino delle classi pollaio sembra segnato. Pensate e imposte alla scuola da M. Gelmini per contenere la spesa pubblica, hanno prodotto significativi danni al sistema scuola. Con il tempo le personalizzazioni hanno perso ogni significato operativo. L’inclusività è un’espressione molto utilizzata dagli inesperti d’aula. Essi hanno compreso che attira l’attenzione dell’interlocutore, coerente quindi con i canoni postmoderni della pubblicità. In altri termini l’inclusività è il nuovo business.

Siamo però sicuri che la denatalità porterà alla morte naturale delle classi pollaio? La situazione macroecononica italiana non induce all’ottimismo (debito alto, Pil basso per minori intrioti fiscali…). Il timore è che la politica potrebbe ridurre il personale scolastico a tempo indeterminato. In altri termini, il personale scolastico collocato in pensione sarà sostituito solo dai supplenti con contratto annuale! Staremo a vedere.

In attesa del miracolo però, si permette alle classi pollaio di continuare a produrre danni sull’apprendimento. Lo conferma anche C. Costarelli: il prossimo anno non cambierà lo scenario!