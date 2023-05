Riduzione popolazione scolastica, occorrono soluzioni e non dichiarazioni

Riduzione popolazione scolastica. Il Ministro Valditara interviene agli Stati Generali della Natalità presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. Purtroppo il suo discorso non propone soluzioni.

Riduzione popolazione scolastica. L’intervento del Ministro

Riduzione popolazione scolastica. Il Ministro G. Valditara interviene agli Stati Generali della Natalità. Conferma tutti gli aspetti del problema. Nello specifico ha dichiarato:” La denatalità avrà conseguenze nell’immediato e impegna tutti noi a trovare soluzioni e trovare soluzioni è possibile avendo ben chiaro gli obiettivi e con un dialogo tra tutti… Il quadro per i prossimi dieci anni è allarmante, si rischia di avere tra i 120mila e i 130mila ragazzi in meno ogni anno, e se il trend sarà questo fra 30 anni saremo cinque milioni in meno e avremo perso 2 milioni di giovani. Mettendo al centro la persona possiamo riaffermare la cultura della vita, la nascita di un bambino è un segnale di speranza…Questa situazione dovrà condurre a nuovi criteri di formazione delle classi e degli organici. Non si tratta solo di salvare le cattedre a rischio ma di proporre vedute più ampie che il mio dicastero ha particolarmente a cuore e che vanno all’insegna della lotta alla dispersione scolastica, all’insegna di una sempre maggiore efficacia della formazione“.

Ministro Valditara occorrono soluzioni

Il Ministro non aggiunge nulla di nuovo a quello che già conosciamo. In sintesi: ci saranno meno alunni e più docenti. Lo scenario è già presente oggi. Lo è anche la legge 133/08 e il D.P.R. 81/08. Soprattutto quest’ultimo provvedimento continuerà a condizionare la composizione delle classi per l’anno scolastico 2023-24 (Costarelli-Scialpi). L’intervento del Ministro diventava interessante se avesse ipotizzato la presentazione di un provvedimento finalizzato al superamento dei criteri di formazione delle classi pollaio. Purtroppo l’intervento del Ministro è fatto solo di parole, di desiderata e zero zoluzioni. E’ imutile tornare sempre sul problema, evidenziando le criticità. Occorre passare ai fatti, definendo la pars costruens.

Ovviamente è necessario intervenire anche su altri aspetti, come quello rappresentato dalle classi con pochissimi alunni, che tendono a scomparire (R. Palermo). Occorre però iniziare a ragionare sulle soluzioni. Il lavoro non potrà concludersi in tempi brevssimi, in quanto sarà necessario perfezionare ogni proposta, verificarla sul campo… Quindi passiamo ai fatti!