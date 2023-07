Garante privacy, le indicazioni per il contrasto al cyberbullismo e l’uso dello smartphone

Garante privacy. Procdiamo con l’analisi del documento aggiornato “La scuola a prova di privacy” (maggio 2023). Per lavocedellascuolalive.it tratto i temi del cyberbullismo e dell’uso dello smartphone a scuola. Apparentemente possono risultare slegati. Una riflessione più profonda, però li restituisce intrecciati. Il Garante non aggiunge nulla al quadro normativo già esistente. Il cyberbullismo è stato normato dalla Legge 71/17, il secondo invece ha come riferimento la Direttiva Fioroni (2007), ripresa dalla circolare del Ministro Valditara (diecmbre 2022).

