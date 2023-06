Insegnante accoltellata, le scuse solo alla scuola

Insegnante accoltellata. Le scuse sono arrivate. Per il momento solo alla scuola. La parte lesa attende. Forse alla famiglia poteva fare di più.

Insegnante accoltellata. Ieri la docente coinvolta aveva espresso il proprio rammarico per le scuse mancate dei genitori. Dovute non per dovere, ma per esprimere vicinanza ed empatia a una persona che ha subito una violenza nella sfera più intima della propria persona: il corpo.

Questa mattina il quotidiano La Repubblica rende noto che la famiglia ha espresso queste scuse, limitatamente all’Istituto. Si legge:”Le scuse le avevano fatte subito, il giorno

dopo, al preside… E che adesso aspetta i tempi e i modi più giusti per manifestarla direttamente alla professoressa perché la priorità è che la docente stia meglio, e dopo ci sarà il tempo per parlarsi”.

Breve riflessione

Correttamente le scuse hanno riguardato la scuola di appartenenza. L’insegnante è un pubblico ufficiale. Rappresenta la Repubblica italiana, a discendere l’Amministrazione e l’Istituto. Sempre.

Ora la posizione della famiglia non è completamente condivisibile. Sostanzialmente la parte lesa è l’insegnante. Quindi non esisteva un canale, una modalità comunicativa per farle arrivare le scuse? Forse è mancata una certa fantasia nel trovare la soluzione. Sta di fatto che resta la percezione dell’insegnante che non ha sentito la famiglia vicina. Infatti ha dichiarato:”Mi è dispiaciuto molto non aver avuto dalla famiglia nessun tipo di contatto o comunicazione, magari tramite l’avvocato. Non me lo aspettavo dal ragazzo, che è sicuramente sotto choc, ma almeno dai genitori mi sarei attesa un’espressione di vicinanza o dispiacere. Nessuna parola!