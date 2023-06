La risposta di Francesco Merlo (giornalista). La condizione e il lavoro dei docenti

La risposta di Francesco Merlo (giornalista). Emerge la triste condizione dei docenti, ma anche il prezioso lavoro non intercettato dai media.

Lettera al giornale. Un’istantanea del docente

La risposta di Francesco Merlo (giornalista). Questa mattina sul quotidiano La Repubblica è stata pubblicata la breve replica del giornalista a una domanda di un lettore. Interessante la prima, ironica ma banale la seconda. Francesco Merlo è riuscito a sintetizzare perfettamente la condizione del docente. Questa rimanda alla scarsa attenzione che il Paese ha verso i suoi insegnanti, da tutti (a parole) presentati come strategici per lo sviluppo culturale e sociale. Poi, però…

Emerge anche la presenza educativa e di supporto di tantissimi insegnanti alla crescita dei ragazzi. Purtroppo quest’ultima non è percepita come interesante dal circo mediatico.

Fatta questa premessa, passiamo alla lettura. ” In qualsiasi altro Paese d’Europa la professoressa di Italiano Elisabetta Condò, accoltellata alle spalle ad Abbiategrasso da un suo allievo, sarebbe stata coccolata e celebrata perché il Paese avrebbe sentito quelle coltellate su di sé e sulla sua civiltà. Purtroppo, in Italia non c’è insegnante che non abbia subito offese dai genitori malandrini e dai loro figli bulli. E da decenni i prof vengono maltrattati dai ministri e dai riformatori della <<riforma continua>>. Sono gli ultimi lettori di libri (e di giornali) in un Paese dove non si legge più. Nelle zone calde, anche del Nord, affrontano e risolvono con sobrietà e discrezione mille invisibili drammi quotidiani. La preziosa fatica dei loro gesti minuti, anche a difesa del decoro, è la forza della scuola e della democrazia italiane. Eppure, se subiscono minacce non hanno le scorte facili dei

magistrati e dei giornalisti. Sottopagati, senza le luci della tv né il conforto della politica, sono gli eroi muti d’Italia. Ecco perché quelle orrende coltellate non hanno commosso nessuno e sono state già dimenticate”.