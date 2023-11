La scuola insicura. Cittadinanzattiva conferma tutte le criticità

La scuola insicura. E’ uno dei problemi interni all’istituzione scolastica. Le criticità confermano tutte le criticità

La scuola insicura. Poca attenzione alle criticità interne

La scuola insicura. In questi ultimi giorni l’istituzione scolastica è tornata sulle prime pagine dei giornali. E’ chiamata a risolvere un problema esterno (femminicidio) che nasce in famiglia e ampliato dal contesto sociale e culturale.

Poca attenzione è rivolta alle criticità interne alla scuola. Queste si chiamano classi pollaio, mancanza dei sistemi di areazione e ricambio dell’aria e i pericoli strutturali legati agli edifici scolastici.

Il rapporto Cittadinanzattiva conferma tutte le criticità strutturali.

In sintesi questo è il bollettino di guerra:

47 crolli sono stati registrati dall’inizio del nuovo anno scolastico;

un docente su tre denuncia infiltrazioni, uno su quattro segnala crepe;

il 21,4 delle scuole sono situate in zone a rischio idrogeologico e idraulico;

il 47% degli edifici sono stati costruiti prima del 1976 e quindi soggetti a rischi sismici.

Conclusione ogni giorno gli insegnanti entrano in edifici caratterizzati dal detto “speriamo che me la cavo“