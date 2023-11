Sciopero scuola (17.11.23), la conferma ufficiale di bassa adesione. Le prospettive

Sciopero scuola (17.11.23). La conferma ufficiale è arrivata sull’adesione. Occorrerà ora una seriea riflessione sui motivi di questo flop

Sciopero scuola. Il flop è confermato

Sciopero scuola (17.11.23). Sindacalmente il settore istruzione aveva aderito in modo non compatto alla grande mobilitazione generale. Ieri avevo scritto che occorreva attendere i dati ufficiali per una valutazione libera da qualsiasi condizionamento. Ora li abbiamo. Purtroppo confermano il flop. (Fonte Presidenza del Consiglio – Funzione Pubblica- Pubblicazione La Verità)

Il dato risulta leggermente inferiore (6,12%), rispetto a quello fornito dal Ministro Valditara. Egli, infatti aveva stimato una percentuale d’adesione del 6,55%.

Non vince neanche sul passato. La riflessione



Sicuramente i sindacati promotori dovranno riflettere su questa preoccupante perdita di attrazione verso lo sciopero. Dovranno progettare nuovi percorsi di lotta, se non vogliono ridursi solo a supporti per il disbrigo di questioni fiscali (Caf),

Una prima risposta generale l’ha data A. Ghisleri su “La Stampa” (19.11.23), registrando una preoccupante disillusione verso lo strumento sciopero da parte dei lavoratori, sia governativi sia quelli che hanno come riferimento i partiti d’opposizione. In sintesi, non è percepito come una strategia vincente per tutelare gli interessi dei lavoratori.

La bassissima adesione del mondo della scuola alla protesta di venerdì può essere spiegata in parte con Lo sciopero di ieri, purtroppo risulta più basso rispetto a quello del 30 maggio 2022 (17%). Si avvicina a quello fallimentare del 10 dicembre 2021 ( 6,76% ).Sicuramente i sindacati promotori dovranno riflettere su questa preoccupante perdita di attrazione verso lo sciopero. Dovranno progettare nuovi percorsi di lotta, se non vogliono ridursi solo a supporti per il disbrigo di questioni fiscali (Caf),Una prima risposta generale l’ha data A. Ghisleri su “La Stampa” (19.11.23), registrando una preoccupante disillusione verso lo strumento sciopero da parte dei lavoratori, sia governativi sia quelli che hanno come riferimento i partiti d’opposizione. In sintesi, non è percepito come una strategia vincente per tutelare gli interessi dei lavoratori.La bassissima adesione del mondo della scuola alla protesta di venerdì può essere spiegata in parte con la mossa del cavallo di anticipare (2024) Ivc aumentata (Indennita di vacanza contrattuale) a dicembre 2023.

Ovviamente la risposta non può essere solo questa, in quanto il malessere è ormai strutturale, in quanto è iniziato all’inizio degli anni 90 con l’approvazione della legge 146/90 (regolamentazione del diritto allo sciopero) e del D.Lvo 29/93 (moderazione salariale).