Prof.ssa impallinata, i ragazzi promossi con 9 in condotta. Occorre leggere il verbale dello scrutinio

Prof.ssa impallinata. L’esito imprevisto (forse) della vicenda. I ragazzi tutti promossi con 9 in condotta. Attendiamo di consocere le motivazioni

Prof.ssa impallinata. Ragazzi promossi con una condotta quasi eccellente

Prof.ssa impallinata. Il caso ha occupato per diverso tempo spazi sulle pagine dei giornali e ampie finestre nei talk show. Ora notizia dell’ultima ora: i due ragazzi maggiormente coinvolti nella triste vicenda sono stati promossi con 9 in condotta. Immediatamemte la notizia è stata amplificata dai massmedia e da qualche politico Il Ministro Valditara, che aveva incontrato la preside il 24 gennaio ha immediatamente lanciato un tweet:”Rispetto l’autonomia di ogni scuola, tuttavia la scelta di dare 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. La scuola è presidio imprescindibile di educazione al rispetto. Ho chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione”

Prevedibili le reazioni dei docenti. Qualcuno si è scagliato contro la Preside e il consiglio di classe (l’organo preposto alla decisione), qualcun altro ha ironizzato sul voto poco generoso, chiedendo un 10. Altri, infine hann decretato la fine della scuola…

Ora occorre leggere la documentazione sottoscritta dal Consiglio di classe e comprenderne bene i motivi. Obiettivamente il 9 in condotta si riferisce al secondo quadrimestre e quindi è necessario verificare se i ragazzi, dopo aver intrapreso un percorso rieducativo abbiano acquisito un’adeguata consapevolezza del fattaccio con comportamenti sociali positivi e costruttivi. In tal senso si esprime il provveditore di Padova e Rovigo”Non so in maniera effettiva se i ragazzi siano stati bocciati o meno – premette – ma sono sicuro che, nel caso, la scelta sia dipesa dalla valutazione del loro rendimento. Infatti, i provvedimenti presi nei loro confronti per il fatto che li ha coinvolti non hanno mai previsto, da parte della scuola, bocciatura o sospensione basate sul voto in comportamento. Si è preferito, invece, intraprendere un percorso educativo interno, facendo svolgere ai ragazzi servizi a favore dell’istituto, seguiti da insegnanti ed educatori”

L’augurio è che la documentazione, richiesta dagli avvocati della prof.ssa, sia resa pubblica , evitando di ridurla a una dichiarazione, come è avvenuto con il colloquio tra Valditara e la Preside.

Resta, comunque il dramma e il dolore non solo fisico di una persona ferita profondamente nella sua dignità.