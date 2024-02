Scuola e ragazzi. Un sondaggio conferma le loro fragilità

Scuola e ragazzi. Un sondaggio conferma la loro fragilità nascosta dalla competizione

Scuola e ragazzi. Il sondaggio “Scuola e Benessere: Oltre l’ipercompetizione e l’omologazione” conferma il loro disagio. Si legge su Il Sole 24 ore-Scuola“il 75% degli studenti ha “sempre” o “spesso” episodi di stress causati dalla scuola, il 44% di loro si sente inadeguato e insicuro a causa dell’ipercompetizione a scuola che rende più difficile imparare al 17% dei partecipanti. La metà dei ragazze e ragazzi vivrebbe la scuola con meno stress se ci fosse meno carico di studio a casa, e c’è chi chiede più attività extracurricolari e spazi di aggregazione.

L’ultima parte del passaggio rivela il bisogno di una scuola più rilassata che si discosta da quella impegnativa e faticosa ed esigente. Questi ultimi tratti caratterizzano la vita reale. Prima o dopo dovranno sperimentarla. Sarà l’Università o il mondo del lavoro. Quando entreranno in uno di questi mondi non potranno avanzare richieste di percorsi più facili e senza stress, senza incorrere in un inevitabile game over. Quindi invito i ragazzi a guardare in faccia la vita senza veli o filtri.