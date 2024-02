Visite e campiscuola a rischio. Le criticità sono maggiori dei vantaggi

Visite e campiscuola a rischio. Attività formative e spesso qualificanti l’offerta fformativa di un Istituto. Purtroppo le criticità aumentano

Visite e campiscuola a rischio. Le criticità offuscano gli aspetti formativi

Visite e campiscuola a rischio. Purtroppo questa è la realtà. Con il passar del tempo le criticità aumentano. Qualche decennio fa erano il fiore all’occhiello degli Istituti scolastici. Esprimevano il profilo pedagogico-didattico di una scuola. Ovviamente, questo avveniva con altre attività, senza dimenticare il lavoro d’aula, sul quale l’istituzione scolastica ha il suo fondamento e coronamento.

Attualmente sono tre le criticità: l’aumento dei costi, il mancato riconoscimento economico ai docenti e, non ultimo, i rischi di incorrere in denunce in caso di infortuni. Sul secondo fattore occorre scrivere che a fronte di un’attività di controllo su minori h24 il compenso è irrisorio (qualche caso), oppure la prestazione lavorativa assume il profilo di volontariato. Quindi le ragioni sono tutte dalla parte dei docenti.

Medesima valutazione sui rischi. Si legge sul portale de Il Messaggero: “Secondo un sondaggio di skuola.net, il portale specialistico dedicato agli studenti, il 48% dei ragazzi delle scuole superiori non partirà per un viaggio di istruzione, il 28% non si allontanerà da casa neanche per un solo giorno. E le motivazioni riportate dagli intervistati sono di diversa natura anche se ce n’è una che prevale su tutte le altre: nel 34% dei casi il professore non si prende la responsabilità di accompagnare gli studenti in gita.

Il controllo degli insegnanti sulle classi, durante i viaggi, va avanti 24 ore su 24 e non è sempre semplice riuscire a mantenere la sicurezza. Anche perché, in caso di incidenti o problemi di qualunque tipo, si rischia di passare un bel guaio, specie ovviamente se i ragazzi in questione sono dei minorenni.