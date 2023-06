Silvio Berlusconi. Le sue riforme scolastiche all’insegna dell’aziendalismo

Silvio Berlusconi. Le “sue riforme” hanno contributo a modificare il profilo della scuola. Ha prevalso il modello aziendalistico. Pessima scelta

Silvio Berlusconi, il terreno che ha preparato le sue riforme

Sivio Berlusconi. Ieri è deceduto. Dispiace come persona. La morte è l’epilogo di ogni vita. Momento traumatico perché interrompe l’esistenza, l’attività e i sogni della persona. Resta un mistero cosa avviene dopo. Per alleviarne il peso, Epicuro aveva scritto: “quando ci sono io lei non c’é. Invece quando arriva, io non ci sono“.

La riflessione che seguirà riguarderà la sfera pubblica di Silvio Berlusconi, declinata nell’attività politica e in particolare nel suo rapporto con la scuola. Quindi guarderemo al personaggio e non alla persona. Quest’ultimo profilo richiede il massimo rispetto.

Silvio Berlusconi ha governato per quattro volte nel periodo 1994-2011.

Il secondo e il quarto esecutivo hanno generato due riforme scolastiche all’insegna dell’anziendalismo. Mi riferisco al pacchetto Moratti (2003) e Gelmini (2008-09).

Le riforme berlusconiane sono state preparate dalla Carta dei Servizi del Ministro Lombardi (Governo Dini,1995) e dall’autonomia scolastica attuata dal primo esecutivo R.Prodi (1996-99).

I provvedimenti costituirono un punto di rottura con il passato. Iniziarono, infatti a circolare negli ambienti scolastici espressioni aziendalistiche (orientamento al cliente, costi/benefici, efficacia…). La conseguenza fu l’allontanamento della scuola dal suo profilo costituzionale declinato nella formazione dell’uomo e del cittadino.

Il disegno aziendale della riforma Moratti e Gelmini

Quindi non sorprendono le due riforme della destra che hanno contribuito ad accellerare il processo, avviato qualche anno prima.

La riforma Moratti può essere sintetizzata nel motto della scuola delle tre I: inglese, informatica e impresa. Le prime due sono gli strumenti del nuovo mondo che ha come fondamento e coronamento l’impresa.

Nella pratica il motto doveva portare a un potenziamento della lingua inglese e dell’informatica. Non fu così. Si attuò un risparmio sulle ore d’inglese e sulla dotazione informatica (scuola media). Furono ridotte anche le ore di Italiano, Storia e Geografia…) con ovvie conseguenze sulla determinazione del numero dei docenti. L’operazione fu coerente con l’idea che la destra ha della scuola, come destinataria di un investimento eccessivo.

Nel 2008-09 l’operazione di dimagrimento proseguì con la più significativa operazione di dimagrimento operata sulla scuola: la riforma Gelmini!. Furono prelevati otto milardi di €, attraverso innalzamento di un punto in percentuale del rapporto docente/alunni (classi pollaio), la mancata conferma di 87.000 docenti e l’abrogazione delle compresenze nelle classi a tempo pieno (Legge 820/71)

Questo è l’operato di Silvio Berlusconi che sicuramente ha percepito l”istituzione esageratamente incentivata. Visione di corto respiro!