Violenza a scuola. Studente sferra un pugno al prof.

Violenza a scuola. Ultima vicenda di un prof. che riceve un pugno da un ragazzo. Doverosa la sanzione e poi il recupero

Violenza a scuola. L’ultima vicenda a Pescara

Violenza a scuola. Un’altra vicenda. L’ultima di una catena che non sembra interrompersi. Purtroppo siamo ancora al secondo mese di questo annus horribilis. Il fatto è avvenuto a Pescara. Ecco in sintesi: uno studente colpisce con un pugno un professore che lo aveva ripreso più volte per il suo comportamento. I richiami sono rimasti inascoltati. Da qui il basso voto (comportamento) sul registro che ha provocato la reazione violenta del ragazzo. La vicenda conferma la bassa tolleranza alla frustrazione, al “muro del no”, al rispetto delle regole espressa da ragazzi che sono stati abituati a percepirsi come la Terra intorno alla quale ruota tutto l’universo (sistema tolemaico).

La reazione della scuola. Il bilanciamento tra la sanzione e il recupero

Non conosciamo il contesto sociale, la famiglia e il ragazzo. Pertanto ogni valutazione rischia di essere inappropriata. Solo l’istituzione scolastica (Dirigente e professori) e gli organismi di rappresentanza (Consiglio d’Istituto) possono esprimere una decisione oggettiva, dopo aver definito i contorni della vicenda. In tal senso deve essere letta la dichiarazione della Dirigente scolastica:”Entro mercoledì al massimo sentiremo anche il consiglio d’istituto – si legge nella nota – per valutare l’accaduto e assumere le iniziative che andranno condivise. Certo è che, nel caso la vicenda venisse confermata, non pensiamo meramente all’adozione di provvedimenti punitivi, ma piuttosto dovremo occuparci della personalità del giovane che ha reagito in maniera scomposta, impegnandolo in associazioni che operano nel volontariato e collaborano con la nostra scuola e aprendo un canale di collaborazione concreta con la famiglia per garantire al ragazzo ogni forma di supporto possibile“.

Breve considerazione. Ogni azione di recupero deve passare prima per una sanzione disciplinare che sia avvertita dal ragazzo come tale. Il Consiglio d’Istituto dovrà limitarsi ad applicare il Regolamento d’Istituto. Resta il fatto che è stata colpita e violentata nella sua sfera privata una persona e un pubblico ufficiale. Da qui occorrerà partire per qualunque riflessione.