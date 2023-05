Divieto T-shirt e pantaloncini a scuola. L’istituzione contrasta il modello-spiaggia

Divieto T-shirt e pantaloncini a scuola, lo scivolone dall’aziendalizzazione al modello spiaggia, caratterizzato da un abbigliamento leggero. Occorre ribadire la sua funzione pubblica e culturale

Divieto T-shirt e pantaloncini a scuola, il suo declino è iniziato nel 1995

Divieto T-shirt e pantaloncini a scuola. Da molto tempo l’istituzione è all’angolo. Solo la pandemia l’ha rimessa al centro, in quanto strumentalmente utile alla ripresa lavorativa dei genitori. Pessimo segnale!

Mediaticamente è poco interessante. Ha vissuto nel nascondimento, mentre il suo profilo subiva un cambiamento. Tutto è iniziato con la Carta dei Servizi (1995), la legge 59/97 e il D.P.R. 275/99 quando il finanzcapitalismo (L. Gallino) è entrato a gamba tesa con l’intento di appiattirla alle desiderata del cliente. In questo contesto la scuola è stata associata a un supermarket dove il prodotto meglio pubblicizzato riscuote i maggiori consensi. Senza dimenticare il modello-porte scorrevoli, dove si entra e si esce a piacimento, mettendo al primo piano le esigenze dell’allievo o della famiglia.

Il processo poi è degenerato: i genitori sono saliti in cattedra, permettendosi di valutare l’attività didattica dei docenti. La contestazione dell’utenza, però è andata oltre ogni limite. Docenti insultati, picchiati, dimenticando che essi sono dei pubblici ufficiali e quindi ogni offesa perpetrata anche “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” ( Cassazione n. 15367/2014) costituisce reato. La Cassazione ha confermato questo profilo anche in caso di intimidiazioni per condizionarne la valutazione (n.14958/2021).

Il modello spiaggia che stride con il profilo istituzionale

Quest’anno il caldo stenta ad affermarsi. Ancora pochi studenti entrano a scuola con un abbigliamento che risulta più consono al mare, non alla scuola. Occorre ricordarlo: l’istituzione scolastica ha un profilo pubblico e culturale. Questo comporta e impone un abbigliamento adeguato. La regola vale anche per il comportamento e la comunicazione.

Per i genitori abituati, come ho scritto sopra, a dettare le regole alla scuola o a condizionarne l’attività, è un ragionamento che non convince.

Quindi si ripete, anche quest’anno si ripete il canovaccio degli anni precedenti, pubblicando circolari che invitano gli studenti (comunicazione rivolta indirettamente ai genitori).

Il quotidiano Il Tempo ((27 maggio) rende nota una circolare del Preside del Mozart (I.C. Castel Porziano- Infernetto), ripresa anche da altre testate. Ovviamente la comunicazione è rivolta a tutti, soprattutto però agli studenti. Si legge “Si comunica che per il rispetto dovuto alla sensibilità di tutti i componenti della nostra comunità scolastica, e in generale dell’istituzione scolastica come contesto di crescita inclusiva e interculturale, luogo di apprendimento sereno e non sottomesso alle tendenze effimere dettate dal consumismo, è obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato. I docenti e i membri del personale «provvederanno – si legge ancora nel documento pubblicato sul sito

della scuola – a richiamare gli studenti e i colleghi al rispetto di quanto il comune buon senso dovrebbe di per sé suggerire e ad informare l’amministrazione di condotte inopportune e che arrecano turbamento, secondo

quanto previsto dalle vigenti norme».”

Attendiamo notizie sulle reazioni. E qui potremmo avere solo conferme o interessanti sorprese.